沉寂一周后崔永元重新亮相 消息两小时后被删

中国知名媒体人崔永元从大众视野消失一周后，今天（3月1日）重新亮相。崔永元的微博今天上午10点半左右重新更新，中国传媒大学也刊出通告，介绍他昨天出席了活动。

不过，崔永元最新的微博，以及中传的新闻通告在中午时分都已被删除。

根据中国传媒大学今天（3月1日）上午发布的一则新闻通告，该校中共党委书记陈文申昨天（28日）下午到崔永元口述历史研究中心调研指导工作。崔永元作为中心创始人参与汇报工作。

根据未配图的新闻通告内容，在中传担任教授的崔永元做了汇报，就中国口述历史事业的长远发展提出了自己的思考。

新闻通告引述崔永元说，口述历史的价值已逐渐被国际学术界所认可与重视，也符合全媒体时代公众的接受习惯，在未来大有作为。中心拥有联合业内雄厚学术实力进行教学科研活动的丰富经验，尤其拥有组织重大学术活动、培训口述历史专业力量的成熟经验，从而为建设口述历史学院提供了强有力的背景支撑。

至于在今天10时31分恢复更新的微博中，崔永元指自己这学期有两门课，同时也要筹建一个学院，内容与中传通告相符。

他也在微博中表示，自己是个“急性子”，可以带队采访，但“建新学院新学科就不好使了”，“必须一步一个脚印，扎实缜密，这毕竟是学术，不是二大爷的相面术”。

这个微博配上最近流行的“笑哭”表情。微博数据显示，崔永元微博昨日虽然没发布内容，但阅读量依然超过100万。