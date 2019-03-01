财新中国2月制造业PMI升至三个月高点

财新/Markit今天（3月1日）联合公布，经季节性调整的2月中国制造业采购经理人指数（PMI）升至49.9，高于路透社调查预估中值48.5和上月的48.3，为三个月高点。

据路透社报道，财新中国2月制造业PMI回升至三个月高点，显示制造业收缩的步伐有所放缓，分项数据显示供需均改善，从收缩转为扩张，海外需求恶化之势也有缓和，这可能受益于去年末开始的基建力度加大。

此外，新订单指数结束连续两个月的收缩，重回50.2的扩张区间。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生认为，数据表明中国经济下行之势有所放缓。钟正生说：“总体而言，随着专项地方债提早发行和货币政策的定向调整，制造业形势受益于基建投资加快，在2月有明显复苏。”

钟正生也指出，由于需求改善和国际大宗商品价格反弹，工业品价格也开始回升。不过制造商资本周转的压力再次显现，反映出融资环境并未如期缓和，信贷扩张的效果还不明显。

昨天出炉的中国2月官方制造业和非制造业PMI双双回落，其中制造业PMI因春节淡季因素降至三年低位，非制造业PMI环比下降0.4个百分点至54.3。总体来看，工业生产仍偏弱，经济仍处下行态势，不过，中国国内需求出现边际转好迹象、企业信心有所恢复，企稳因素开始增加。