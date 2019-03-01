ofo悄悄试水折扣商城 也许还能抢救一下？

上个月开始，陆续有还没退押金的用户发现，ofo App端服务的栏目里出现了一个新的选项，名为“折扣商城”。所有还没有退押金的用户都可以选择将押金“升级”为金币。例如99元押金升级为150个金币，而199元押金则会升级为300个金币。

据科技媒体36氪报道，金币可以用于商城消费，1金币=1元。用这些金币，就可以以一定的折扣价格在商城里买东西。于此同时，“升级”后的用户还可以永久性免押金骑车。

目前ofo折扣商城里可选的物品有40多种，主要包括抽纸巾、零食、咖啡、酒、读书卡、化妆洗护用品以及茶叶。所有商品都可以通过一定量的金币+现金换购。例如一瓶京东淘宝标价为160元的法国进口红酒，用户可以以85个金币+75人民币购得，一套标价为49.9元的咖啡则可以用24个金币+25.9元人民币购买。对比几家主要电商平台，价格基本持平。但考虑到押金兑换金币时有1.5系数的膨胀，所以价格确实有所优惠。

知情人士证实，ofo目前确实在测试折扣商城，现阶段还只是初步外测环节，只有部分没有退押金的用户可以看到“折扣商城”的页面，全面外测之后，才会对所有还没退押金的用户放开。公司现在希望的是有更多的品类和数量能够进入商城，“给用户更多的选择性，才能够促成他们愿意来交易”。

ofo严重缺钱，这已经是现阶段很难改变的事实，这家公司如同一头困兽，虽然仍然有不小的流量，但短时间之内既难拿到新的融资，也很难找到接盘者收购。但是按照上千万用户退押金来计算，想解决这个问题至少需要10亿元人民币，庞大的数字让已经在资金上捉襟见肘的ofo陷入更加雪上加霜的境地。

把可以利用的物资转化成“押金”退还给用户，这对于ofo来讲显然是现阶段最容易实现的，对于需要退押金的用户来说，也不失为一种选择。