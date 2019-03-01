美国务卿访菲 指中方南中国海活动威胁航行自由

（早报讯） 美国国务卿蓬佩奥到访菲律宾，与菲律宾总统杜特尔特讨论南中国海问题，重申美国关注中国在南中国海的活动威胁区内航行自由。

蓬佩奥周四晚从越南抵达菲律宾首都马尼拉，与杜特尔特举行会谈，讨论包括南中国海及第二次美朝峰会等议题。

蓬佩奥在飞往马尼拉途中，在机上向随行记者表示，美国关注中国在南中国海的活动，担心中方会运用影响力，威胁南中国海区内的航行自由，这对亚洲所有国家，包括菲律宾都很重要。

蓬佩奥表示，美国与菲律宾有长久深远关系，他希望与杜特尔特在此基础上加强两国关系。