韩出口2月跌逾11% 至中国下滑逾17%

韩国官方数据显示，当地2月份出口额大跌超过11%，不但是自2016年4月以来最大的跌幅，也是连续第三个月下跌，其中出口至中国的总额下滑超过17%。

综合韩联社和路透社报道，韩国产业通商资源部今天（1日）发表的数据显示，今年2月份韩国出口同比减少11.7%，为395.6亿美元（约534亿新元）。路透社的报道则是下滑11.1%。

报道指出，出口至中国的总额自去年底就下滑，并称如果中国的经济增长大幅度放缓，下跌幅度就会更大。

韩国官方数据也显示，随着化石产品、记忆芯片在内的重要产品销售额全部下滑，销往中国的出口额连续四个月下滑，2月份同比下跌17.4%。

韩国投资与证券商HI Investment & Securities的首席经济师Park Sang-hyun说，随着记忆芯片下跌，销往中国的营业额大跌，并认为韩国3月份的出口增长仍然保持疲软。不过，随着中国经济因刺激经济政策的推出而恢复过来，韩国的出口额应该会在3月或4月走出谷底。

这位经济师认为，虽然农历新年加剧了销往中国的出口额跌势，但是出口额下滑主要是收到中美贸易战和中国经济增长放缓的影响。