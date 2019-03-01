中国富豪沉迷日本锦鲤 一条拍出1200万人民币

日本锦鲤也被称作“游动的艺术品”，这种在大约二百年前江户时代诞生的日本观赏鱼的魅力正在吸引了日本乃至全世界的人们。

据日经中文网报道，日本锦鲤的出口额在5年间增长了35%。日本国内举办的拍卖会上，海外的富豪们通过竞拍，甚至出现了一条2亿日元以上的日本锦鲤。每公斤的单价竟超越了黑色金枪鱼，成为了“有绝对优势的第一鱼”。

而在今年2月初，在东京流通中心举办的世界杯“全日本综合锦鲤品评会”上，获得第一的是一条白底红花纹的锦鲤。这条饲养在广岛县养鱼场的锦鲤，去年秋季被一名中国人以2亿300万日元（约合人民币1223万元）的史上最高价格拍下。

目前，以几千万日元的价格拍下的日本锦鲤也不少，并且随着每年外国参赛者的增加，竞拍的最终价格也在年年上涨。在本次拍卖中，据说由于国外的买家加入，价格眨眼间出现上涨。

2018年日本锦鲤的出口额是36.33亿日元，在过去的十年间翻了一倍。主要出口地有香港、荷兰、德国等。近年来，与巴西、阿拉伯联合酋长国的买家们之间的贸易往来也增加了。对此，日本爱鳞会的会长中岛正章解释说：“吸引人的正是锦鲤身上全世界绝无仅有的花纹”。

日本锦鲤的原产地是新潟县。江户时代，以食用为目的饲养的鲤鱼中突然出现了花纹奇怪的鱼，被当做观赏鱼认真培育，经过好几代的人工交配，几经改良成了更加漂亮华丽的观赏鱼。

2018年11月，在新潟县小千古市举办了锦鲤品评会，将近一半的参加者是外国人。某位来自中国的房地产公司老总说：“锦鲤优雅的泳姿让我忘记了每天的压力。无论看多久都不会看腻。”近年，在亚洲各国和澳大利亚等地举办的品评会中，香港的某位参展者说“在原产地日本获奖的锦鲤才被承认有价值”。

日本锦鲤业界为了扩大未来的出口量，正着力于国外市场的促销。随着行情的变好，幼鱼的价格也会随之增长。中岛会长说：“但有点令人焦急的是，日本爱好者越来越难参与了。”