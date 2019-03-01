日本罕见出现敌意收购 涉及中国业务和企业

最近日本出现了一起罕见的两家大企业之间的敌意收购事件，而这一事件又牵扯到了中国业务和中国企业。这两家日本大企业分别是综合性企业的伊藤忠和运动品牌的迪桑特（DESCENTE）。

据日经中文网报道，伊藤忠是迪桑特的最大股东，持有30%的股份，但1月31日宣布在3月14日之前TOB（公开要约收购）股份到40%，可以在股东大会上对重要事项拥有否决权。对此，迪桑特2月7日表示了反对意见，发展成为敌意收购。而中国的安踏体育用品的董事局主席兼首席执行官（CEO）丁世忠及其亲属是迪桑特的第二大股东，持有7%的股份，态度受到关注。

丁世忠日前明确表示，支持包括TOB（公开要约收购）和更换董事会在内的伊藤忠商事的计划。丁世忠表示，如果按伊藤忠的计划，迪桑特将发生变化，股东也将受益。

安踏2016年与伊藤忠和迪桑特成立合资企业，实际负责迪桑特品牌的中国市场拓展，截至2018年底安踏在中国运营117家迪桑特店铺。

在迪桑特的合并销售额中，韩国占49％，日本为36％，中国为15％。伊藤忠对于与迪桑特过度依赖韩国业务提出过批评。针对中国业务，伊藤忠向迪桑特管理层提出了提高速度等方法层面的要求。

丁世忠围绕迪桑特的业务表示，有可能成为世界级品牌，高度评价了发展潜力。他在此基础上表示，在中国做大迪桑特并不困难。希望利用本公司的巨大零售网络，不断扩大迪桑特的中国业务，表示了积极愿望。丁世忠表示，希望在冬季运动的领域发挥优势。今后5年以每年3至4成的速度增加店铺。到2022年将举行北京冬季奥运会，因此相关市场的扩大受到期待。

原本伊藤忠和安踏就具有合作关系，例如在伊藤忠的签约工厂生产安踏商品。在迪桑特的在华业务增长速度迟缓等问题上，伊藤忠和安踏具有一致看法。丁世忠在采访中表示，伊藤忠是具有丰富经验的全球性企业，支持计划，暗示出对伊藤忠的信赖。

伊藤忠对迪桑特的公开要约收购，达到上限的约10％增持被认为很可能完成，在公开要约收购之后，更换迪桑特董事会等伊藤忠的提案能否实现成为焦点。丁世忠表示，在现状下，伊藤忠的计划有利于迪桑特的将来，表示支持。

其发言暗示出如果在股东大会上发展为伊藤忠和迪桑特管理层的委托书争夺战，安踏可能支持伊藤忠。伊藤忠如果加上丁世忠等人的股票，将大幅接近在股东大会上拥有董事选任权的过半数股票。

公开要约收购预定3月14日完成，包括迪桑特社长石本雅敏在内的管理层的更换等成为焦点。

石本表示，认为“跨越目前的困境是今后的使命”，显示出连任的意志。另一方面，2018年秋伊藤忠方面与石本社长举行会谈时直接表示，“作为经营者不合格”。虽然伊藤忠高管表示“今后的磋商并非以石本卸任为前提”，但将成为焦点之一。