拉萨开通首个5G基站：西藏进入5G时代

中国移动西藏公司2月27日在拉萨开通西藏首个2.6GHz频段5G基站，标志着西藏正式进入5G时代。

据中国西藏新闻网消息，在户外环境下，经过终端测试，下载峰值速率达530M/秒，平均速率在500M左右，下载1GB的电影仅需2秒钟。

5G网络的建设将带来通信历史上的巨大变革，除了驱动移动互联网的速度升级之外，还带来了物联网的革新，更快的网速与极低的时延，将为我们带来万物互联的新时代。而此次5G首站的开通，也为下一步开展规模组网试验奠定了技术基础。

中国移动拉萨分公司网络部经理尼玛顿珠表示，目前，中国移动西藏公司已在拉萨市完成3个5G基站的建设工作，分别部署在拉萨邮电学校（中国移动拉萨分公司）、中国移动西藏公司办公楼和拉萨邮政大楼，其中只有部署在拉萨邮电学校的5G基站处于工作状态，用于5G峰值数据测试和网络优化测试，其余2个基站暂未开通。

据尼玛顿珠介绍，下一步，西藏移动将加紧西藏5G应用方面的测试工作，助推西藏通过5G网络发展推动大数据产业、智慧旅游、智慧城市、智慧公安等物联网产业的创新应用。同时，还将进一步加快西藏网络基础设施建设，让偏远农牧区群众享受到与东部发达地区同样优质的现代信息通信服务。