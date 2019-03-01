追查商业窃密案 美国发现华为设有“盗窃奖金”

和正常激励计划一样，员工获得杰出表现提名，管理层发放奖金。

据彭博社报道，美国检方上个月指控称，华为的这个奖赏计划使用了加密电邮，并且把钱发给了从其他公司窃取到机密的员工。他们的起诉书指控华为窃取T-Mobile美国公司技术，案件已于周四在西雅图联邦法院开始审理，而华为针对商业机密盗窃指控作出了无罪申辩。

美国公司几十年来都在抱怨中国企业盗窃知识产权--通过偷窃或者要求分享、作为在中国开展业务之前提的方式。美国总统特朗普已把保护知识产权作为目前正在进行的贸易谈判的一个重点。

“美国在与中国的贸易谈判中，就包括知识产权保护在内的重要结构性问题取得巨大的进展，”特朗普2月24日的一条推文称，他还于同日宣布推迟提高关税，具体时长不详。

中国政府驳回了这些指控。根据美国知识产权盗窃委员会2017年的报告，美国经济因假冒商品、盗版软件和商业机密盗窃每年至少损失2,250亿美元。该委员会称中国为“世界主要的知识产权侵权者”，“执迷于包括最大限度地获取外国技术和信息的产业政策。”

2011年，位于深圳的华为刚刚进入美国手机市场，手机经常出故障。然后，华为看到了一条追赶竞争对手品质的道路：类似其合作伙伴T-Mobile所开发的测试机器人。

T-Mobile用专利、安保摄像头、一名警卫以及保密协议来保护其机器人。法院文件显示，华为在中国的工程师被指要求驻美同事提供有关该设备运行方法的详细信息。然后形势就变得紧张起来。“我们不能向TMO询问有关该机器人的任何问题。TMO对我们提出的问题非常生气，”一位华为在美员工被指在电邮中说。

机器人零件

根据起诉书，一名华为工程师涉嫌在2013年5月用笔记本电脑包带出了一块机器人零件，与一同事一起进行了测量和拍照，然后把结果发回中国。

华为上个月发布声明称，其并无过错行为。华为称，否认关于华为公司、其子公司或附属机构有起诉书中指控的违反美国法律的行为。

此前，华为将责任归咎于公司内部员工的个人行为。在周四的西雅图庭审中，华为否认指控，选择抗辩，法官将开庭时间定在2020年3月2日。