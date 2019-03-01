科威特据称计划与中国合作成立100亿美元的投资基金

据知情人士透露，科威特计划与中国共同设立一支100亿美元的基金，向这两个国家投资。

知情人士告诉彭博社，这个海湾国家正在讨论成立科威特-中国丝路基金，将投资于与Silk City和岛屿开发相关的科威特项目。他们表示，该基金也可以用于在中国进行战略投资，或者中国“ 一带一路”倡议下的其他领域。因信息没有公开，知情人士要求匿名。

知情人士说，中国和科威特将各自负责筹集约50亿美元资金。他们表示，还将与中国的战略合作伙伴合作，为项目安排债务融资，这可能使基金的投资能力高达300亿美元。

知情人士说，根据该建议，该基金的中国支持者可以引进战略合作伙伴，作为承包商参与投资项目。他们说，有关该基金的讨论尚处于初期阶段，诸如规模和投资目标等细节可能会变化。

“Silk City和岛屿开发是‘新科威特2035’发展计划中的标志性项目，”科威特最高规划和发展委员会秘书长说。“要实现这个标志性项目需要三个先决条件：经济特区法、私营部门的融资模式和总规划。”他拒绝进一步评论。

中国财政部、外交部和国家发改委都没有回复寻求评论的传真。

科威特正在发展其北部地区，这个国家希望提高非石油收入，并希望到2035年将自己打造成区域性商业中心。规模数十亿美元的丝绸城（Silk City）项目已经规划了十多年，是该目标的一部分。