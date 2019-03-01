美国向中国归还361件流失文物 规模迄今最大

美国代表昨天（2月28日）与中国代表签署协议，向中国归还361件（套）中国流失文物艺术品。这是中美两国2009年签署相关备忘录以来美方第三次、也是规模最大的一次中国流失文物返还。

据新华社报道，此次返还的中国流失文物艺术品时间跨度长，从新石器时代直至清代，涉及石器、玉器、青铜器、陶器、钱币、木雕建筑构件等多个门类，多为中国古代墓葬随葬器物。当天仪式现场展示了其中20余件（套）文物。

这些文物艺术品于2014年4月被美国联邦调查局印第安纳波利斯分局查获。在中国国家文物局、中国驻美使领馆、美国国务院和美国联邦调查局的共同努力下，这批文物艺术品得以全部返还中国。

中国国家文物局副局长胡冰、中国驻美国大使馆公使李克新、中国驻芝加哥代总领事刘军和美国国务院副助理国务卿阿莱莎·伍德沃德昨天出席了在美国印第安纳波利斯举行的交接仪式。中国国家文物局与美国联邦调查局代表签署并互换文物返还证书。

据悉，近年来中国国家文物局通过外交斡旋、司法合作、友好协商等方式，促成包括圆明园兽首、大堡子山金饰片、虎鎣以及美国政府3次返还文物在内的30余批次4000余件（套）流失文物归还给中国。