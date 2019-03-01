报告：逾七成中国大陆高管预计未来一年全球经济增长会改善

一份调研报告指出，中国大陆高管对于全球经济增长比全球同行更乐观，对未来收入增长也颇有信心，超过七成的高管预计未来12个月全球经济增长将会改善。

据路透社今天（3月1日）报道，发表最新一期“全球CEO调研中国报告”的国际会计和谘询公司罗兵咸永道相信，这与大陆去年推出了一系列支持创新、科学及技术等政策，以及藉减税以促进民间经济发展有关。

报告显示，近73%的中国大陆高管预计未来12个月全球经济增长将会改善（去年为69%），高于全球高管的42%和香港高管的41%。大陆更是参与调研的地区中，唯一比去年更加乐观的经济体。

此外，在全球经济放缓的大环境下，大陆高管对收入增长却颇有信心，35%对其企业未来12个月的收入增长前景感到“非常有信心”，47%的对公司未来三年的增长前景充满信心。

罗兵咸永道中国大陆及香港市场主管合伙人林怡仲说：“中国内地（大陆）高管对收入增长保持了较乐观的态度，他们可能通过维持稳定和信心来缓解贸易摩擦所带来的担心和顾虑，从而减少贸易摩擦的直接影响。”。

他指出，去年正值中国改革开放40周年之际，国家推出了一系列的政策来推动和鼓励在创新、科学和技术方面的投资，并通过减税等措施来促进民营和小微企业的发展。

罗兵咸永道预期，未来三年这些政策会进一步促进企业的转型和技术创新，从大环境上能够更好地与中国大陆企业高管对未来三年的乐观预期吻合。