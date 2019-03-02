加拿大批准启动引渡孟晚舟程序 中国：将拭目以待

加拿大政府周五（1日）如期批准启动引渡华为首席财务官孟晚舟的程序，中国回应说法庭的最终审理结果将是加拿大是否坚持司法独立的试金石，“我们将拭目以待”。

加拿大司法部在官网首页宣布签发授权推进令，正式启动把孟晚舟引渡到美国的程序。她将于当地时间3月6日在温哥华高院出庭，法庭将确定引渡审讯的日期。

美国司法部女发言人奥克斯曼发表声明说，华盛顿感谢加拿大政府的协助：“我们非常赞赏加拿大对法治原则的坚定承诺。”

中国对加拿大上述决定表示强烈不满和坚决反对，强调此案明显受政治干预。

中国驻加拿大大使馆发言人在官网发表回应说，孟晚舟案不是一起简单的司法案件，而是对一家中国高科技企业的政治迫害。

发言人说：“加方尽管标榜‘法治原则’‘司法独立’，但并不能掩盖其在孟晚舟案上犯下的错误。从事件所呈现出的明显的政治干预情况看，如果加方真的遵循法治原则、司法独立，加方就应该按照加引渡法的有关条款，拒绝美方引渡请求，立即释放孟晚舟女士。”

他也说：“加法庭的最终审理结果将是对加方是否坚持司法独立的试金石。我们将拭目以待。”

孟晚舟律师团队今天发表中英文四点声明回应，也强调美国的指控是出于政治动机。

声明首先指出，美国总统多次表示如果孟女士案有助于美中达成贸易协议，他会对此案进行干预。在这种情况下，加拿大司法部长仍决定签发授权推进令，“我们对此感到失望”。

声明也强调，美国指控的行为在加拿大不构成犯罪，加拿大司法部长仍同意签发授权推进令，这完全不符合“双重犯罪”的基本引渡原则。

声明称，孟晚舟没有任何不当行为，美国对她的起诉与引渡是对司法程序的滥用。声明最后表示，希望孟女士的合法权利在引渡过程中的司法阶段能得到保护。

有分析认为，律师团队的上述四点声明，预示了团队将在引渡听证会上提出的主要辩护论据，尤其关于政治干预。

新加坡南洋理工大学副教授李明江接受《联合早报》访问时说，加拿大司法部批准启动引渡程序授权的做法完全在期待之中。“如果加拿大不这么做，没法向国内民众和美国交代，没法向国际社会展示它是依法治国的国家。”

决定孟晚舟命运的下一个关键是引渡审讯。如果她的律师团队能提出有力论据，法庭裁决孟晚舟胜诉，那她便可以获释，此案便可终结。

如果法庭裁决应引渡孟晚舟，她可以上诉，上诉过程可能历时数年。

如果法庭的最终审理结果是批准引渡，那么最后一关是加拿大司法部长，他有权裁量不允许引渡。

李明江说：“这将是司法部长的烫手山芋，怎么决定都可能得罪美国或中国，需要政治决断。尽管最后他说他是依照法律来做判断，但他免不了必须综合考虑法律因素、政治因素和国家利益。”（《联合早报》北京特派员游润恬）