特朗普：要求中国立即取消对美国农产品征收关税

（华盛顿综合讯）美国总统特朗普美国当地时间3月1日在推特发文称，他已要求中国立即取消对美国农产品征收的所有关税，原因是中美贸易磋商进展良好，他也没有按照原先计划将对中国商品征收的关税调高至25%。

I have asked China to immediately remove all Tariffs on our agricultural products (including beef, pork, etc.) based on the fact that we are moving along nicely with Trade discussions.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

....and I did not increase their second traunch of Tariffs to 25% on March 1st. This is very important for our great farmers - and me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

综合路透社和彭博社报道，特朗普在第一个推文写到，由于贸易谈判进展顺利，他已经要求中国立即取消所有对牛肉、猪肉等美国农产品征收的关税。

他随后在第二个推文提到，他没有在3月1日将对华产品关税调高至25%，并称中国取消美农产品关税一事“对我们伟大的农夫而言非常重要——对我来说也是！”

中国去年对美国农产品加征关税，报复美国率先掀起贸易战。但特朗普没有说明他的要求是否只是针对这部分关税。

美国贸易代表办公室的一位女发言人说，当局下周二（5日）将在联邦公报发布展延对2000亿美元中国商品加征关税的通知。

这位发言人指出，贸易磋商自去年12月起有进展，办公厅不认为调高关税是恰当的做法。

据报道，特朗普上述要求对正在进行的中美贸易磋商会有什么影响，仍是未知数。

特朗普周四在越南河内参加特金二会时向记者说：“谈到中国，我们正在前进的路上，要做成一件特别的事。不过，让我们走着瞧。”

他说：“我总是准备好一走了之的。如果一个交易谈不妥，我从来不害怕抽身而退，对中国我也会如此。”

特朗普的表态似乎又给此前气氛好转的美中贸易谈判笼罩上不确定的阴影。芝加哥一家财务公司的农企主管格罗（Greg Grow）指出，市场对美中贸易磋商的跌宕起伏，以及推文的8或12小时新闻周期有点厌倦，并称市场需要看到的是协议确定将达成的信息。“如果获得确认，而且我们开始看到协议签署，我们就能在价格上看到正面回应。”

