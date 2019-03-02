蔡英文接受日媒专访：台日都面临同样的威胁

据联合新闻网报道，台湾总统蔡英文日前接受日本产经新闻专访指出，盼与日本政府针对安全保障、骇客攻击等问题进行对话。据悉，这是蔡英文首度表明想与日本直接对话，主要考虑到中国大陆威胁日益增高。

产经新闻今天刊登的专访中，蔡英文表示，希望与日本政府进行有关安全保障、骇客攻击等问题的对话，对话形式尊重日本的想法，内容包括大陆军方动向等资讯，能与日本即时共享资讯，她期盼能与日本加强安保合作。

日本与台湾之间没有邦交，有关安保对话，目前仅限于民间、学术层级。蔡英文强调：“处于东亚的台湾与日本都面临同样的威胁”、“提升安全保障合作对话的层级非常重要”。

报道还说，蔡英文对日本首相安倍晋三的领导力有所期待。蔡英文表示，安倍晋三对台湾非常友好，就任以来，在台日关系方面都能做出果断的决定，她认为下一个阶段，台日有必要加强安全保障对话。

大陆海军、空军通过台湾、冲绳（琉球）周边，往西太平洋展开行动，蔡英文盼台日能即时共享资讯，她认为这是非常重要的事，盼日本方面能克服法律上的障碍。至于台日进行对话的内容，除了传统军事方面的议题之外，也希望针对骇客攻击等新威胁进行意见交换。

蔡英文在受访时也提及网络上的假信息。她举出去年9月发生在日本关西国际机场的例子，当时受到燕子台风影响，网络上有人散播“大陆（大阪）总领事馆派出巴士，优先救出大陆人”的假消息。

她指出，一个假消息，对台湾社会带来重大影响。

报道称，蔡英文对于大陆介入台湾的选举也抱持强烈戒心，她表示，大陆网军在去年11月台湾“九合一”地方选举时，与亲中在野党“有合作关系”。

她指出，台湾目前面临的课题，可能其他国家将来也会面临到。很多人都想拿台湾经验做参考，但台湾也有必要与其他国家合作，以抑制网军的效果。

蔡英文期盼国际社会支持台湾的安全保障。她强调，在地缘学上，台湾位于大陆进出太平洋的要冲，台湾的安全对世界而言非常重要。

产经新闻于2月28日专访蔡英文，这是蔡英文表明要再度参选2020年1月总统选举以来，首度接受专访。产经进行专访时，台湾外交部长吴钊燮同席。

