中国外交部驻港公署批美总领馆负责人发表错误涉港言论

中国外交部驻香港特派员公署昨天（3月1日）发表声明，抨击美国驻港总领馆负责人接连发表的涉港言论。

美国驻港总领事唐伟康周二在香港无线电视台访谈节目《清心直说》指出，去年香港政治气候差，估计下一份报告会更加严厉。他说，过去数年，香港有一种趋势，尤其是在2018年，侧重了“一国”，令“两制”未能发挥其最大益处。

唐伟康说：“我明白香港政治气候使中国大陆不安，但对香港施加的压力会冲击香港政治生态，收窄政治空间。更令美方担忧的是，未来这可能进一步威胁营商环境。”

据外交部驻港公署网站发布的消息，外交部驻港公署在声明中称，美国驻港总领馆负责人“接连就香港事务发表错误言论”，昨天向总领馆提出严正交涉，并且指出香港是中国的香港，香港事务不容外国干预。

声明全文如下：

针对美国驻港总领馆负责人近日接连就香港事务发表错误言论，外交部驻港公署负责人3月1日向美国驻港总领馆提出严正交涉，表示强烈不满和坚决反对，并强调以下几点：

第一，香港回归祖国以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针在港成功实施，香港居民依法享有前所未有的权利和自由。过去一年，香港形势持续稳中向好，这是有目共睹的事实，不容歪曲诋毁。

第二，中央政府严格按照宪法和基本法办事，支持特区政府依法施政。特区政府为捍卫“一国两制”、维护宪制秩序采取了一系列必要措施，为香港保持长期繁荣稳定夯实了基础，顺民心、合民意。

第三，香港回归以来，各领域优势地位不断巩固，对外交往更加活跃，营商环境和国际竞争力得到国际社会广泛认可。当前，香港正迎来进一步融入国家发展大局、获得增长新动力的难得机遇，国际社会对港合作的积极性进一步增强。

香港是中国的香港，香港事务不容外国干预。我们敦促有关外国机构尊重事实，放弃偏见，以实际行动恪守国际法和国际关系基本准则，尊重中国主权、安全和发展利益，停止诋毁“一国两制”，停止干预香港事务和中国内政。