中国留学生被指集体作弊 批美教授国籍歧视

美国马里兰大学（简称马大）多名中国留学生，日前被一名教授指控在考试中集体作弊，有学生反驳称自己因国籍和种族而遭到针对，但事件中的教授坚称，中国学生作弊之风盛行。

据《星岛日报》消息，中国学生吴萨曼（Samantha Wu，音译）来自中国南方小城，去年在马大修读研究生课程，校方调查后已撤销对她的作弊指控，但她深感自己遭歧视，故和另外四名学生向校方投诉，指教授歧视并骚扰，校方正展开调查。

吴萨曼指，事件中的商学院教授韦伯（David Weber）在数星期内，指控七名中国学生作弊，并形容韦伯曾在课堂上向全班说：“所有中国学生都是靠作弊进入美国和马大，你们在家乡都作弊”，“你们最终须回家乡，永远来不了美国，你们的签证都会被撤销”。

校方其后调查怀疑作弊案，吴萨曼表示，其中一名学生认罪，另一人的案件仍在调查中，她和四名同胞的指控则被撤销。韦伯回应称，基于学校规定，不能向媒体讨论此事，但透过律师发表声明称，学生描述的并非韦伯的“确实用词”，韦伯当时提及学生国籍，是强调留学生作弊后果严重，或会失去合法居留权，并非歧视。

在发生怀疑作弊案后，韦伯取消了课程所有学生的考试成绩，班上大多数学生都是中国人。韦伯提供两项选择，一是重考，二是把期中成绩当为期终成绩。他之后联同另一名教授在网上发表声明，批评学生重视成绩多于诚信，部分原因归究于学生的文化。吴萨曼批评，声明针对中国学生。

韦伯遭学生投诉后，最初被学校要求停止授课，但现已复课。执教十一年的韦伯说，他是首次负责有这么多中国学生的课程，自己曾任职证券交易委员会，调查涉及中国的国际欺诈案，明白美中文化不同，但这不意味中国学生更倾向作弊。韦伯在声明表示，忧虑校方维持学术诚信时，给予教职员的支持不足，毕竟留学生涉及大量学费。

