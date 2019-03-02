蔡英文：一国两制不是两岸问题的处方笺

台湾总统蔡英文日前接受日本媒体产经新闻专访表示，“一国两制绝非解决两岸问题的处方笺”，对中国大陆国家主席习近平表明以“一国两制”统一台湾，再度强烈拒绝。蔡英文表示，习近平演说或许是有来自北京内部的压力或是对台湾民众想法的误判，台湾“为了区域的和平与稳定，采取不挑衅的立场，慎重的处理两岸关系，但要向全球说明我们所坚持且无法退让的底线，不要让大陆误解”。

据联合新闻网报道，蔡英文在专访中强调台湾存在的重要性，指台湾在地理学上位于大陆进出太平洋的位置，拥有高技术力，自由民主的台湾“将来被（北京）控制或不存在的话，全球的产业将大受影响”。

产经新闻分析，蔡英文避免指名中国大陆，但也指出“特定国家”为了“政治、军事目的”，“组织大规模的网军”，这些网军在网络上散布假消息“成为现代民主主义国家面对的重大威胁”。

产经新闻北京特派员西见由章分析指出，习近平领导阶层拒绝与不承认“一个中国”的蔡英文政府对话，并在军事、外交方面无情的施压，另一方面又改善对台湾人及台湾企业的待遇，软硬兼施地动摇台湾。

分析说，中国大陆同时也展开对地方层级的拉拢战术，在野党国民党赢得去年“九合一”地方选举后，积极欢迎国民党级的地方首长访问大陆。习近平在一月的演说呼吁展开“和平统一”的对话，展现出不惜以武力面对台独分子的严厉态度，目的也是希望下届总统选举时民进党下野。