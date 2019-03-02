外商投资法没提及港澳台 港区人大代表：三地难被当成外商

中国第十三届全国人大二次会议周二（5日）将在北京开幕，今年人大的一大议程是审议《外商投资法》草案。对香港而言，该法并未如原来的“外资三法”般纳入香港、澳门和台湾在中国大陆的投资。有港区人大代表认为，从政治角度来看，港澳台难被当成“外商”。

据香港《明报》今天（2日）报道，中国全国人大代表、香港立法会议员田北辰受访时说，他不相信《外商投资法》会将港澳台排除在外，不过从政治角度，港澳台属“一国”，难被当成“外商”。

曾任国台办主任的全国人大外事委员会副主任、海协会会长张志军日前受访表示，台资应界定为“特殊内资”；解决港澳台人士顾虑的办法，一是《外商投资法》出台后国务院透过行政法规作出说明，二是研究制定涉港澳台投资的相关法律。

全国人大委员长栗战书在二审后表示，制定《外商投资法》意义重大，一是彰显中国坚定不移扩大对外开放的决心，二是为中国积极有效利用外资、推动新一轮高水平对外开放提供更加有力的法治保障，三是主动回应社会关切，广泛凝聚各方共识。

据《明报》了解，人大议程初定于本月10日审议《外商投资法》，预料将获通过。报道称，这次立法速度之快，几乎前所未见，去年12月23日和今年1月30日，全国人大常委会第7次和第8次会议接连一审和二审，全程还不到三个月，显示当局有意快马加鞭。

在《外商投资法》实施后，原有的《中外合资经营企业法》、《外资企业法》、《中外合作经营企业法》将被废止，并设五年的过渡期。但对港商来说，新旧法律有重要区别，“外资三法”都提到香港、澳门、台湾在大陆的投资，“参照外资办理”。《外商投资法》则没有任何关于港澳台的字眼，并写明“外商投资是指外国的自然人、企业和其他组织直接或者间接在中国境内进行的投资活动”。

报道也指出，外界关注《外商投资法》关于“国家对外国投资者的投资不实行征收或者征用”及“不得利用行政手段强制转让技术”的条文。前者同时规定“在特殊情况下”、“为了公共利益”政府可征收或征用外资，美国商会中国政策委员会主席罗斯曾指出，有关条文模糊不清；后者则涉及美国在贸易战中对中国窃取知识产权的指摘。