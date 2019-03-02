上交所发布科创板配套规则

中国上交所今天（2日）正式发布实施了设立科创板并试点注册制相关业务规则和配套指引，明确了科创板股票发行、上市、交易、信息披露、退市和投资者保护等各个环节的主要制度安排。

据中新社报道，作为新设立的独立板块，与现行的A股市场相比，科创板将允许尚未盈利或不同投票权架构的公司，以及红筹和VIE架构企业上市。

上交所指出，在此前的调研中，对市场主体提出的意见和建议，进行了认真分析研究，将合理可行的意见和建议，充分吸收到相关制度和规则中。其中，着重调整和优化的制度主要有如下几方面。

首先，进一步明确红筹企业上市标准。其中，营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的尚未在境外上市红筹企业，如果预计市值不低于人民币100亿元（人民币，下同，20亿新元），或者预计市值不低于人民币50亿元且最近一年营业收入不低于人民币5亿元，可以申请在科创板上市。

其次，进一步优化股份减持制度。缩短科创板股票上市规则征求意见稿中的核心技术人员股份锁定期，由三年调整为一年，期满后每年可以减持25%的首发前股份。

此外，进一步明确信息披露审核内容和要求，并且进一步合理界定持续督导职责边界。

科创板股票交易实行投资者适当性制度，有投资者建议适当调整投资者适当性门槛。

对此，上交所表示，从数据测算看，50万元资产门槛和两年证券交易经验的适当性要求是比较合适的。现有A股市场符合条件的个人投资者约300万人，加上机构投资者，交易占比超过70%，总体上看，兼顾了投资者风险承受能力和科创板市场的流动性。

值得一提的是，在设立科创板并试点注册制配套业务规则征求意见过程中，不少投资者建议引入T+0交易机制。

上交所认为，T+0交易机制在A股市场并不是新鲜事物。上交所成立初期曾实施过T+0交易机制，但最终因为市场条件不成熟，转而采取T+1交易制度。国内对实施T+0交易机制一直有呼声，但是也存在不同意见。经综合评估，按照稳妥起步、循序渐进的原则，在本次发布的业务规则中未将T+0交易机制纳入。