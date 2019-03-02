全球金融中心指数：上海去年排第五

上海市统计局、国家统计局上海调查总队昨天（1日）发布的一份公报显示，在2018年全球金融中心指数（GFCI）排名中，上海位列第五，仅位于纽约、伦敦、香港、新加坡之后。

据中国《新民晚报》报告，《2018年上海市国民经济和社会发展统计公报》显示，上海金融市场交易总额去年达到1645.78万亿元，比上年增长15.2%。贸易规模进一步扩大，贸易中心辐射效应继续显现。全年完成电子商务交易额28938.2亿元，增长19.3%；上海关区货物进出口总额6.41万亿元，增长7.3%，占全国的比重超过五分之一；服务贸易进出口总额首次超过2000亿美元。国际航运中心建设扎实推进，航运服务功能持续提升。全年集装箱吞吐量4201.02万国际标准箱，增长4.4%，规模连续九年保持全球第一。

公报指出，去年当地用于研究与试验发展经费支出相当于上海市生产总值的比例为4.0%左右。年内共认定高新技术企业3653家；全市科技小巨人和科技小巨人培育企业共1798家，技术先进型服务企业305家。科技创新成果不断涌现。年内认定高新技术成果转化项目656项，比上年增长33.1%，认定数量创5年新高。其中，电子信息、生物医药、新材料等重点领域项目占86.3%。全年专利申请量15.02万件，比上年增长14.0%；专利授权量为9.25万件，增长27.0%。至年末，全市有效发明专利达11.50万件，比上年末增长14.5%，每万人口发明专利拥有量达47.5件，增长14.5%。

上海去年也全面实施优化营商环境专项行动，取消行政审批事项100项、评估评审40项，开展工程建设项目审批制度改革试点，工程建设项目全流程审批时间压缩一半以上，获得电力、开办企业、办理施工许可、跨境贸易、纳税、登记财产等领域的办事和审批环节减少30.5%、时间缩短52.8%，助力我国在世界银行营商环境报告中的排名从78位提升到46位。开通“一网通办”总门户，完善“企业服务云”功能，组建市大数据中心，基本实现政务数据按需共享。

此外，中国（上海）自由贸易试验区市场准入管理新体制去年初步建立，外商投资准入特别管理措施减少到45条。贸易服务体系不断完善，率先试点跨境服务贸易的负面清单管理模式，建成国际先进水平的国际贸易“单一窗口”，货物整体通关时间压缩三分之一，货物状态分类监管实现海关特殊监管区域全覆盖。

上海去年制定实施“扩大开放100条”，金融、新能源汽车等领域的对外开放率先取得新突破，新设外资项目数量、合同外资金额、实到外资金额均实现增长。《公报》显示，全年新增跨国公司地区总部45家。其中，亚太区总部18家；投资性公司15家；外资研发中心15家。至年末，在上海投资的国家和地区达182个，在上海落户的跨国公司地区总部累计达到670家。制定实施外贸“稳预期、稳企业、稳订单”20条措施，全年货物进出口总额增长5.5%。组建“走出去”综合服务平台，全年对外直接投资中方投资额达到168.7亿美元，对外承包工程合同额达到119亿美元。

公报也显示，去年举办的进博会共有172个国家、地区和国际组织参会，3617家境外企业参展，展览总面积达30万平方米，按一年计累计意向成交578.3亿美元。