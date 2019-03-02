全国人大代表格终止有九人 三人被撤销全国政协委员资格两人请辞

有中国媒体注意到第十三届全国人民代表大会实有代表2975人，全国人大代表共补选了四人，代表资格终止的有九人。十三届全国政协委员中，有五人不再担任政协委员，其中三人被撤销委员资格，两人请辞。

据中新网昨天（1日）引述《北京青年报》报道，去年至今有四人被补选为全国人大代表，包括中国财政部前副部长史耀斌、青海省长刘宁、江西省长易炼红，以及澳门中联办主任傅自应。

有六人因涉嫌违纪违法主动辞去或被罢免人大代表资格，分别是：湖南省华兴实业发展有限公司董事长、邵阳市隆回县岩口镇向家村村委会主任向长江，河南省人大常委会原党组副书记、副主任王铁，江苏省原副省长缪瑞林，陕西省西安市委原副书记、原市长上官吉庆，新疆维吾尔自治区昌吉州党委原副书记、原州长张承义，辽宁省鞍山市人大常委会原主任张世超。另有三人因去世，代表资格自然终止。

在十三届全国政协委员方面，第一个被撤销委员资格的是广东省委原常委、统战部部长曾志权，他是首位被调查的十三届全国政协委员，也是首位十九大后在任内被查处的省部级官员。

第二位是公安部原副部长孟宏伟，他还是第十三届全国政协外事委员会委员。2018年10月7日晚，中央纪委国家监委网站发布消息称，孟宏伟涉嫌违法，接受国家监委监察调查。

第三位则是深陷“保健品风波”的权健集团董事长束昱辉。

此外，有两位委员请辞十三届全国政协委员。一位是财政部原副部长史耀斌，一位是中国佛教协会原会长学诚，学诚同时请辞的还有十三届全国政协常委。

史耀斌请辞政协委员主要是工作原因。去年3月21日，仍是全国政协委员的史耀斌被任命为全国人大常委会预算工作委员会主任；5月31日，史耀斌被补选为贵州的十三届全国人大代表；6月22日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，任命史耀斌为第十三届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员；6月27日，全国政协十三届常委会第二次会议闭幕，接受史耀斌因工作原因请辞第十三届全国政协委员。