郭卫民：中美合则两立、斗则俱伤

中国全国政协十三届二次会议新闻发布会今天（2日）下午召开，新闻发言人郭卫民回应有关中美贸易协议的问题时表示，政协委员密切关注贸易磋商的进展情况，对双方已经取得的积极进展表示欢迎。中美合则两立、斗则俱伤，合作是双方最好的选择。

据新华社报道，彭博社记者就中美贸易协议提问称，现在双方就达成贸易协议取得了一定进展，但也有人认为贸易协议不一定能够缓解紧张局势。中方愿意达成何种贸易协议？中方希望美方做出哪些让步？

郭卫民表示，这次中美经贸磋商备受国内外广泛关注，政协委员也密切关注这次贸易磋商的进展情况，对双方已经取得的积极进展表示欢迎。

郭卫民说，这次中美经贸磋商是在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识引领下，中美双方就共同关心的问题进行谈判。在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得了实质性的进展。双方将按照两国元首确定的原则和方向加强沟通，共同做好下一步工作。中美尽快达成互利共赢的协议，不仅有利于中美双方，对世界经济将是一个好消息。

他还说，关于中美关系，中美作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，在维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣方面拥有广泛的共同利益，肩负着特殊重要的责任。同时，由于历史文化、社会制度、发展阶段的不同，中美之间难免存在一些分歧。但双方的共同利益远大于分歧，合作需求远大于分歧摩擦。事实充分证明，中美合则两立、斗则俱伤，合作是双方最好的选择。

郭卫民表示，当前，中美关系正处在一个重要关键阶段，保持中美关系健康稳定的发展，符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待，需要双方共同做出努力。双方应按照两国元首确定的原则和方向，在互惠互利的基础上拓展合作，在相互尊重的基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让中美合作更多更好地造福两国，惠及世界。