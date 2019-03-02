郭卫民：雾霾天可能有反复 但是环境治理必须坚决

中国全国政协十三届二次会议新闻发布会在人民大会堂召开，大会新闻发言人郭卫民在回答部分地区环境治理“一刀切”和“放松”问题时表示，环境治理与经济发展不矛盾，对于产业结构调整、高质量发展，长远看有好处。

据《新京报》报道，郭卫民说，近年来大家能普遍感受到环境治理带来的成效，以大气污染治理为例，蓝天明显增多，尤其是北京市民应该有这样的共识。去年，中国338个地级及以上城市PM2.5同比下降9.3%，比2015年下降22%，水污染、土壤污染治理等方面取得了重要进展，很不容易。

郭卫民表示，有些地方出现“一刀切”，为了应付环保督察等，简单化处理、“一关了之”，没有对企业加强督导，环境主管部门及时采取了措施，专门制定防止“一刀切”的实施方案，坚持严管和优化服务并重，既要查“不作为”也要查“乱作为”。同时，一些地方出现环境治理放松的问题，有关部门及时采取了督察行动，保持有效治理污染、持续改善环境质量的良好态势。

“环境治理任务艰巨，这两天又出现了雾霾，有些委员说，雾霾天可能有反复，但是环境治理必须坚决。”郭卫民说，环境治理与经济发展不矛盾，对于产业结构调整、高质量发展，长远看都是有好处的，要坚守阵地、巩固成果、咬紧牙关、爬坡过坎，坚决打好污染防治攻坚战。

