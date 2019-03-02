政协委员都下载履职APP 汪洋也上网讨论

中国全国政协十三届二次会议新闻发布会今天（2日）下午召开，新闻发言人郭卫民在回应有关政协委员网络议政的问题时表示，政协委员们都下载了移动履职APP，全国政协主席汪洋也一起参与了讨论。

据中国网报道，有记者就政协委员网络议政的效果提问，郭卫民回应称，去年政协委员履职的新的方式是，政协委员们都下载了移动履职APP ，只要有时间就可以打开这个APP，上面有各种参政议政信息，有医疗、卫生、环境保护，委员们可以参与讨论。这是本届政协工作的一个创新点，也是全国政协贯彻落实习总书记的重要讲话精神，开拓协商民主的渠道和平台的一项重要举措。

郭卫民说，去年8月，移动履职平台开通后，政协主席汪洋和其他副主席也都经常上线，一起来参加大家的讨论、发表意见。开通以来，在全国移动履职平台上一共进行了16次组群的讨论，1400余名委员参加，发言4000多次。

去年大的讨论主题有关于民营经济营商环境和推进绿色发展等，委员讨论很热烈，有委员说，新闻媒体手段提升了空间和时间的障碍，现在大家可以随时讨论，这种方式增加了委员的责任感和讨论感。

郭卫民表示，今年两会期间，全国政协将开通一个主题讨论群，围绕着全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告，大家开展讨论。这样就会形成会上会下、线上线下同步讨论，非常生动。今年，全国政协围绕着网络议政和远程协商已经做出了一系列的安排，会有新的探索、新的实践，也会有新的进展。