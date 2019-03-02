全国政协发言人：民进党无视民众对统一的诉求

中国全国政协发言人郭卫民今天回答《联合早报》提问时说，北京提出与台湾代表性人士开展民主协商，可以为台湾民众提供更畅通的意见表达渠道，还可为两岸的协商谈判提供坚实的民意支撑。

全国政协十三届二次会议明天开幕，政协今天在人民大会堂召开记者会。

中共总书记习近平今年1月在《告台湾同胞书》40周年纪念会上讲话时，倡议台湾各界推举代表性人士开展 “一国两制”台湾方案的民主协商。《联合早报》昨天就此提问，上述倡议迄今所得的反响，以及政协所能扮演的角色。

郭卫民说，习近平的讲话在两岸、海内外引起了积极的反响。

他表示，北京倡导的民主协商是寄希望于台湾人民，尊重台湾主流民意的具体体现。台湾各党派各阶层都有表达统一的愿望和权利。广泛的民主协商可以为台湾民众提供更畅通的意见表达渠道，不仅不影响、也不取代两岸的协商谈判，还可以为两岸的协商谈判提供坚实的民意支撑。

他说：“民进党当局打着所谓民意的幌子，拒绝九二共识、政治谈判，无视民众对统一的诉求。”

他认为，在坚持九二共识反对台独的政治基础上，民主协商的形式可以灵活多样。全国政协作为协商民主的重要渠道和专门的协商机构，可以在两岸民主协商当中发挥重要作用，深化与台湾各党派团体和人士的交往交流。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）