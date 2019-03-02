国民党回应蔡英文日媒专访：安保合作是假 政治操作是真

对于台湾总统蔡英文在日媒专访时谈到强化台日安全合作等事项，国民党发言人回应时说：“安保合作是假，政治操作是真。”

据台湾《苹果日报》今天（2日）报道，蔡英文前天在接受日本《产经新闻》专访时说，希望与日本展开安全保障、网路攻击等领域的对话，共享中国大陆解放军动向的即时情报等资讯，强化台日安全合作。

国民党发言人欧阳龙回应时说，蔡英文日前曾说若两岸发生战争，台湾必须先承受第一击，行政院长苏贞昌则说两岸若发生战争，就算剩一支扫帚也都要拼，今天又释放要跟日本合作，共同面对战争，这一系列都是蔡政府在为了明年选举，为了获取高声量而营造战争的氛围。

欧阳龙也说，政府的责任应该是要让人民安居乐业，让两岸之间能够有机会沟通，达到两岸间的和平稳定，而不是不断形塑战争的氛围，这才是民众所真正的期待。

国民党另一名发言人洪孟楷说，蔡英文在面临连任的压力上，内政无法端出亮点，而外交又自我设限，所以只能越趋偏锋；然而情报工作的交换和合作是高政治敏感的作业，需要细腻的操作沟通，绝对不是上媒体大声嚷嚷就可以获得对方回应。况且过去两年多蔡政府在对日关系上也处理得让台湾人民不甚满意，现在抛出台日安保合作，只怕是议题重于内容。