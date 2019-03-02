《环时》发文回应蔡英文日媒专访 ：媚日去中

对于台湾总统蔡英文在日媒专访时谈到强化台日安全合作等事项，中国大陆《环球时报》今天（2日）发文抨击蔡英文“媚日去中”。

文章引述“岛内网友”留言称“挟洋自重，可悲又可耻”，“并直指蔡英文一心要把台湾推向战争边缘，‘就是台湾最大的乱源’”。

文章写道，蔡英文在接受专访时却向日本告起了“洋状”，还试图拉拢日本，宣称“台湾与日本直接面对相同的威胁”，因此“提高到安全保障合作的对话层面是非常重要的”。

在军事议题上，文章指出，蔡英文在专访中又使用惯用的“叫屈”招数，声称要与日本共享解放军的即时情报，并与日方“针对传统军事面以外的网络战争等新的威胁交换意见”。

文章接着提到，屡次被诟病“媚日求荣”的蔡省长，此次又拉着曾经的殖民者一起对抗大陆，这一番“洋状”把岛内网友看急了。

文章称有网友指，2020要来了，蔡英文在此时接受日媒专访挑衅两岸关系，实则又在骗选票，不过却是“用热脸贴冷屁股，自讨无趣”。

文章也说到，“媚日去中”一直是蔡英文对外所表现出的姿态，可“媚日求荣”换来的是什么。文章进一步指出，去年12月，蔡英文当局多次希望加入的、由日本主导的《跨太平洋伙伴全面进步协议》（CPTPP）一锤定音。日本政府方面在当月7日首次表态拒绝台湾加入后，岛内网友对此纷纷讽蔡英文“看看你的日本爸爸是怎么对你的？”

文章在最后指出，国台办此前也多次强调，岛内的一些顽固坚持“台独”立场与大陆为敌的势力，为了实现他们心中的所谓“台独”梦想，不惜卖身投靠，挟洋自重，这种心态真是“不以为耻、反以为荣”。而“台独”是台海和平稳定的最大威胁，也是一条走不通的死路。