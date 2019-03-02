港理大学生冲突：四人受罚 其中一人被令退学

香港理工大学去年因该校民主墙出现港独字眼，被校方遮盖，引发争议及推撞。四名涉事学生昨天（1日）收到大学学生纪律委员会的判决，惩罚最重者被令退学。

据香港《明报》今天报道，在这四名涉事学生当中，硕士生何俊谦被勒令退学，学生会前会长林颖恒被即时停学一年，另两人分别被罚“社会服务令”60及120小时。校方称，判决属最终决定。

理大学生会去年将一半民主墙划为“连侬墙”供学生留言。由于有人贴上港独字句，校方以红纸遮盖。学生其后要求与校长对话，其间与教职员推撞，有人倒地。

何俊谦承认与被指支持港独的“学生独立联盟”有联系，相信其身分与他在四人中惩罚最重有关。何俊谦说“我想不到其他原因”，并称记忆中未听过校方因学生纪律问题“判死刑”。何俊谦说，学独联会代表他就判决提司法覆核。

学生纪律委员会发给何俊谦的信件指出，闭路电视确认他曾破坏遮盖民主墙的纸张，并称他破坏大学财产，对冲上校长室楼层的事件不感到后悔，以及没有向相关教职员道歉的意愿。

林颖恒说，纪律聆讯委员会指控他恐吓、殴打及侮辱教职员，也无视大学职员不准到校长室楼层的指示，并称当日的表现有损大学校誉。他称从来都不想有人受伤，但校方却把当时的推撞“夸张为殴打”。

林颖恒也说，当时纯粹希望问清楚校方处理民主墙的手法，目的上无羞辱成分。发给林颖恒的委员会信件中称，他是冲上校长室楼层的主谋（mastermind）。林颖恒提到，纪律聆讯中，有人提到判决时不理学生的动机，只会视乎其行为，即使学生为其行为解释，委员会都表示不会理会。

理大回应时说，学生纪律委员会于今年1月底就四名学生展开聆讯，当中经过非常详细的调查。理大也表明，不会公开、也不会回应涉及个别学生的问题，况且过去也有学生因违反校规或涉违法行为而被罚停学或终止学籍。校方强调，重视学生行为操守，不会容忍任何粗暴行为。

理大校董兼全国政协委员刘炳章说，有关惩处是迟来的判决，并说“他们（学生）的叫嚣、逐间房拍门、叫校长出来”，感觉如黑社会行为。他批评，有关行为不尊重师长，而冲击和阻止教授离开有禁锢之嫌，“希望其他教职员和学生，大家要知道校园内不容许宣传港独，也不容许用这么嚣张、夸张、目无尊长的行为”。