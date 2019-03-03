政协十三届二次会议今开幕 "委员通道"将率先开启

今日下午3时，中国全国政协十三届二次会议将在北京开幕，一年一度的全国两会正式启幕。

据中新网报道，根据议程，在今天的开幕会上，2000多名全国政协委员将听取和审议政协全国委员会常务委员会工作报告和政协全国委员会常务委员会关于政协十三届一次会议以来提案工作情况的报告。

2日，全国政协十三届二次会议新闻发布会举行，据大会发言人郭卫民介绍，大会的主要议程是听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告；列席十三届全国人大二次会议，听取并讨论政府工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告及其他有关报告，讨论外商投资法草案；审议通过政协十三届二次会议政治决议等决议和报告。大会将于13日上午闭幕。

据介绍，本次政协会议将安排3次大会发言、10次小组讨论、1次界别联组讨论。将安排3场记者会、3场“委员通道”集中采访活动。

值得关注的是，今年全国两会将继续开设“部长通道”“代表通道”“委员通道”。今日下午，全国政协十三届二次会议开幕之前，“委员通道”将率先开启，来自不同界别的全国政协委员将现场回答中外记者的提问。

随着政协会议的开幕，2019年全国两会大幕将正式拉开。2日，参加十三届全国人大二次会议的京外代表团已全部抵达北京，大会将于3月5日在北京开幕。



