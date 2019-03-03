看台军方如何大开脑洞 “魔改”F5战机

台媒早前传出中科院针对空军除役的F5战机所留下的J85型发动机进行改良，将规划改制成长程巡弋飞弹的动力来源。

然而，《上报》却指目前计划变数仍多，除了发动机改良需经过美方同意，最重要的长程导航系统仍未有着落。

台湾空军的F5战机（互联网）

据报道，台湾曾拥有国际上数量最多的F5战机，共计生产242架单座的F-5E型机与66架双座的F-5F型机，空军与中科院计划将J85型发动机改制为长程巡弋飞弹的动力来源，经盘点发动机库存与备用零组件后，约可整并出约300多具的可用发动机。

但尴尬的是，F-5战机属于美方授权生产的军事物资，具有合约限制，军事物资上的零组件要转赠、售与改用，都需要经过美方同意，这也为改制计划增添变数。

F5战机上的J85发动机（互联网）

知情人士指出，虽中科院规划长程巡弋飞弹由J85型发动机来解决动力来源，但是真正重要的导航系统所使用的原件都还没有着落，例如军规的功率放大器等组件都还未提出，若要让飞弹射程更远，除了提升动力来源，还要有功率更大的导航系统，否则现行的导航系统无法支援超过1500公里的远距导航。另外，在导航功率调整后，电力与相对应系统都需调整，整个系统进行整合工程时仍须克服许多难处。