美国驻WTO大使指中国不该继续享有“发展中国家”特殊待遇

美国驻世贸组织（WTO）大使谢伊(Dennis Shea)周四（28日）称，中国月球探测器已成功在月球背面着陆，但中国仍享有和WTO最穷成员国相同的“发展中国家”特殊待遇，表示这并不合理。

据《日经新闻》报道，美国贸易代表署（USTR）1日也向WTO提出报告，为动用关税对中国等贸易伙伴施压做法辩护。报告中称，美国是个独立国家，贸易政策是在华府、而非日内瓦制定，因此不会让WTO上诉机构和争端解决机制强迫美国接受自己从未同意的义务约束

报告指出，美国需要解决贸易问题的政策空间。USTR的报告概述美国白宫今年度贸易议程，并指美国将针对不公平贸易措施，持续向WTO提出申诉。

美国已对中国2500亿美元产品加征关税，以施压中国改变在智慧财产权保护、强迫技术转让、产业补助、市场开放等不公平措施。中国对此已向WTO提告，指美国关税措施违反WTO规定。此案最终可能须由WTO上诉机构裁定。

WTO允许成员自行决定是否为“发展中国家”，中国虽是世界第二大经济体，仍宣称此地位，以适用“特殊及差别待遇”（S&D），豁免于特定贸易自由化规定，并得以在贸易谈判时能维持较高关税、高额农业补贴等保护主义政策。S&D规定让开发中国家有较长时间履行承诺、可采取扩大贸易机会的措施、农产品补贴额度可高出已开发国家一倍。