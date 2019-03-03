美国出大白兔冰淇淋 网友喊话：为啥饿着我们？

美国的一家冰淇淋甜品店出了大白兔奶糖口味的冰淇淋，一上架就成了“大爆款”全部销售一空，就连原料大白兔奶糖都成了稀缺产品。昨天，这样一则新闻引起了众多“吃货”小伙伴的一片哀嚎：“我哭的好大声！我太想吃这个大白兔冰淇淋了！”“大白兔不是咱家的吗？为啥饿着我们！我们也要吃！”

据《新京报》报道，前不久为了庆祝中国春节和勾起亚裔美国人的童年回忆，美国洛杉矶一家名为Wanderlust creamery的知名冰淇淋商，推出了大白兔奶糖口味的冰淇淋，并迅速成为“网红”。虽然正值冬季，但是店门口依然排起了长队。

这个大白兔奶糖“限定款”最初只计划销售9天，但是因为需求量巨大，所以决定将供应时间延长到3月。

据介绍，一个冰淇淋球内大概含有1.3个大白兔奶糖，就连包裹甜筒的纸都是“原装”的大白兔奶糖纸。很多食客觉得“回忆起了小时候吃糖的味道”、“尝起来很像大白兔奶糖。”

冰淇淋店在社交媒体上还“贴心”地表示：“我们已经帮你把烦人的‘米纸’剥掉了。”

但这个举动大家不但不买账还遭到了“炮轰”：“什么？米纸可是我最喜欢的！”“我每次买大白兔奶糖就是为了米纸！”“我可以买你们剥下来的所有米纸吗？”

对此，冰淇淋店回复：“米纸没办法和冰淇淋放在一起，它会融化的。”