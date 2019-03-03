【两会】全国人大北京团首位代表报到

“两会”今日（3月3日）开幕，出席十三届人大二次会议的北京团代表陆续抵达代表团驻地北京会议中心。

据《新京报》报道，上午8点15分，全国人大代表、北京市律师协会会长高子程第一个到达会场。

他说：“我每天早上有散步的习惯，今天早点到会场，主要是想吃完早饭散个步，调整好精神状态。”

高子程说，他在会前两个月开始准备，他为这次会议准备了9个建议，包括规范网络空间竞争秩序、加大有机农产品补贴力度等。针对扶持有机农产品发展，他建议，由于有机农产品的产量和效益相对较低，在其生产加工销售环节，国家应给予更多税收扶持。此外，对于边穷地区，国家应基于自然条件，结合有机农产品生产加大扶贫力度。“当全民认识到有机农产品的意义时，社会对它的关注会进一步提高，这也有利于健康中国战略。”

在有机农产品的监管方面，高子程认为，目前相关主管部门已经有比较成熟的监管经验，只是目前需要加大补贴和扶持力度。

此外，高子程也关注了网络空间竞争秩序的规范问题。“垄断和不正当竞争不利于提升网络竞争活力”，高子程说，目前部分网络平台利用信息优势和影响进行不当竞争，对此需要加强立法，加大规范力度，使相应的法律制度与网络空间的发展配套。

北京代表团在十三届全国人大一次会议闭会期间因工作调动等原因，共调出代表1名，调入代表2名，现有代表总数为55名。今日上午，北京团代表将完成报到入住。