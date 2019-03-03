【两会】政协委员：建议支持中欧班列(成都)试点国际运邮

全国政协委员、中国侨联副主席刘以勤今日（3月3日）表示，建议支持中欧班列（成都）开展铁路国际运邮试点，以带动西部跨境电商快速发展，开启“买全球”“卖全球”的贸易新格局。

据中新社报道，刘以勤在今年的全国两会期间带来了《关于支持成都国际铁路口岸建设的建议》。在她看来，蓉欧铁路运邮量大，时效性远远高于水陆联运，而运价仅为航空运邮的五分之一左右，能够成为发展跨境贸易的有力保障。

刘以勤指出，随着中欧班列（成都）的吸引力逐步扩大，一大批国内外知名企业提出要在铁路口岸开展保税加工，但是目前仅有的成都铁路保税中心（B型），按照规定无法开展保税加工业务。建议批准设立成都国际铁路港综合保税区，拓展相关业务。

近年来，内陆地区部分省份纷纷开通中欧班列，积极推动了对外开放发展，但同时也存在着同质化竞争的问题。刘以勤建议对中欧班列进一步加强统筹管理，根据各地实际，差别化定位，突出地区特色，顺应物流发展，更好发挥中欧班列的作用。

成都国际铁路港是亚洲最大的铁路集装箱站，年吞吐量和累计吞吐量连续多年位列全国18个铁路集装箱中心站第一。2018年中欧班列（成都）开行1587列，连续3年领跑全国，在深入推进“一带一路”建设，推动构建“东西互济、立体全面”开放新格局中发挥着越来越重要的作用。