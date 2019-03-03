中国自主研发“新舟”700飞机今年底首飞

据央广网报道，记者从中国航空工业集团了解到，中国自主研制的新一代涡桨支线飞机——“新舟”700通过了详细设计评审。

此次“新舟”700飞机通过详细设计评审，标志着“新舟”700飞机项目将全面转入生产试制和验证阶段。根据计划，“新舟”700飞机的第一架机将在年底前实现首飞。

“新舟”700飞机是中国自主研发的新一代70座级涡桨支线飞机，最大速度可以达到每小时637千米，非常适合高温、高原、短跑道机场和翻山越岭复杂航线等运营环境。

据了解，目前“新舟”700飞机已经签订了100架的购买协议。