中美贸易战台商回流 郑文灿允诺协助台商取得用地

中美贸易战引发台商回流效应，可望带动商机，桃园市长郑文灿访美之旅，洛杉矶时间3月2日先后拜会洛杉矶华侨文教服务中心、洛杉矶台美商会、南加州台湾旅馆同业公会，与公会成员座谈，并分享春节喜气，发送猪年福袋。

联合新闻网报道，郑文灿指出虽然中美贸易战影响甚巨，但最大受益者是桃园，未来台商回流用地、人才问题，市府已成立台商回流小组提供协助，也期盼中央对海外侨界、商会、商社有更多联系。

郑文灿在洛杉矶台美商会时说，世界台商总会年会今年9月将在桃园龟山举办，从机场进来就可以让台商有回家的感觉。他说，自己参与很多世界台商总会的活动，希望每年都可以到访加州，让桃园与海外侨界能够有更密切联系。

谈及到台商回流议题，郑文灿说，美中贸易战对电子业影响很大，不过他引用彭博社的报导指出，最大受益者就是桃园，台商回流情况相当显著。但对台商而言，最困难的是土地较贵，市府已成立台商回流小组，以单一窗口协助，希望在缺地、缺工等问题上提供协助，吸引台商回流。

而拜访南加州台湾旅馆同业公会时，郑文灿说，台湾最美的风景是人，经营旅馆有五星级的效率和服务热情。公会自1976年成立至今，能够在外打拼、经营旅馆，都是台湾国力的延伸。谈到留美学生时，郑文灿也拜托旅馆公会和商会能够多协助，无论学生将来回到台湾，或留在美国，都可以促进双方连结。