中日合作智能头盔首次用于东京马拉松

作为全球六大马拉松赛事之一的东京马拉松3日上午在小雨中进行，今年3.8万人的参赛人数创下历史新高。本届东京马拉松在后勤保障等方面有不少创新，其中一大亮点就是首次投入应用的中日合作智能头盔急救指挥系统。

据新华社报道，为了高效保障参赛选手的健康，2019年东京马拉松主办方投入了一款智能头盔，用于实时调度和指挥急救队员。东京马拉松官网上发布了这款智能头盔，它是由中国“第一反应”公司、日本国士馆大学和东京马拉松财团联合研发的。

这款智能头盔具有通信功能、GPS定位系统、前置内藏相机，它带有一个SOS按钮，可以一键联络应急救援总部。急救队员戴上头盔后，总部可以随时掌控现场急救队员位置并和队员保持联络，让需要急救者第一时间获得专业救护。本届东京马拉松应急救援系统共采用了35个这款智能头盔。

“第一反应”是一家提供“黄金四分钟急救”全场景解决方案的中国高科技公司，也是中国田径协会马拉松委员会的医疗服务合作机构。这也是东京马拉松创办13年来首次有中国科技公司参与后勤与技术保障。

据“第一反应”创始人陆乐介绍，在2月24日举行的日本静冈马拉松赛事中，一位选手心脏骤停，救援总部立刻远程启动距事发点最近的两组急救队员的智能头盔通信系统，指示两组急救队员第一时间赶赴现场，并与急救事件小组建立专用通讯和视频联系渠道。总部专家可以“第一视角”实时通过视频参与指挥现场行动，最终及时成功救援。