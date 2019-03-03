最新数据：10%中国出境游客目的地为欧洲

中国旅游研究院与携程旗下华程国旅集团联合发布《2018年中欧旅游大数据报告》显示：2018年全年预订欧洲游的人数同比增长27%。欧洲是中国游客选择的第二大目的地，占比11%，仅次于亚洲。

据澎湃新闻报道，赴欧洲游客的主要客源地涵盖上海、北京、重庆、成都、广州、深圳、昆明、西安、南京、武汉、济南、哈尔滨、郑州、杭州、长沙。而增幅最快的是重庆、昆明、济南、南宁、太原、贵阳、郑州、南昌、福州、西安等二三线城市，这些城市欧洲游的增幅达到100%以上。

传统热门目的地依旧受到游客青睐，数据显示，2018年最热门欧洲目的地国家有：俄罗斯、意大利、英国、德国、法国、西班牙、希腊、捷克、瑞士、葡萄牙。中国游客人次增量最多的是塞尔维亚、比利时、西班牙、俄罗斯、瑞典、丹麦、捷克、荷兰、芬兰。

中国游客赴欧游呈现深度化、个性化趋势，跟团游70%占据主流，这与欧洲游所涉及的语言、签证、文化等因素相关。此外自由行、定制游等个性化产品占比30%，相比往年大幅增长。欧洲已经成为国人定制旅游的第二大目的地。

根据中国游客在线提交的需求单，2018年十大欧洲定制游主题是：旅行结婚、当地美食、滑雪、马术体验、小众小镇、观球赛、人文深度游、体验特色节日、看极光、文明溯源等。如去希腊旅行结婚的定制游人数增加了一倍。

网上预订会讲中文的当地向导带着玩，成为出境游新趋势。报告根据网上订单人气，发布了欧洲游十大新玩法，包括聆听伦敦大英博物馆学者讲解、普罗旺斯旅拍写真、参观慕尼黑迪士尼城堡原型、在俄罗斯摩尔曼斯克极地苔原散步看北极光等。

中国游客也越来越有文艺范，爱上了古罗马、文艺复兴等欧洲文化。数据显示，最受中国游客欢迎的欧洲景点包括圣家族大教堂、卢浮宫、巴黎迪士尼乐园、巴特罗之家、伦敦眼、米拉之家、古埃尔公园、凡尔赛宫、马德里王宫、梵蒂冈博物馆和罗马斗兽场。

签证便利度、飞机直航以及目的地对游客的友好度，是中国人出境游考虑的三个主因。伴随“中欧旅游年”框架下中欧旅游合作的推进，中国游客获得更加便利化的待遇。对中国游客提供入境便利待遇的欧洲国家达8个，每周有600多个航班往返于中欧之间，各地到欧洲新开通多个航线，极大缩短飞行时间。中欧旅游企业的合作也更加深入，助推了更多中国人赴欧游。