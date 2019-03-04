孟晚舟起诉加拿大政府 指自己遭加方“非法囚禁”

孟晚舟的律师团队在上周五（1日）于不列颠哥伦比亚省最高法院对加拿大边境事务局（CBSA）及加拿大皇家骑警和联邦政府提出民事诉讼。

据加拿大媒体报道，孟晚舟团队指控加拿大边境事务局官员及皇家骑警警员“故意且有预谋的”从孟晚舟身上汲取证据，违反了加拿大权利与自由宪章，侵犯了她的权利。

加方被指控，虽然有立即逮捕孟晚舟的拘捕令，但趁着她过境温哥华时伪装为例行边境检查延迟拘留，目的就是从她身上汲取证据。此外，孟晚舟律师团队也揭露孟晚舟在没有得到解释及通知律师的情况下被当局拘留三小时，让她感到“精神压力，焦虑及被剥夺自由。”

因此，孟晚舟以“公职人员过失及非法禁锢”（misfeasance in public office and false imprisonment）起诉加拿大政府，要求赔偿。

据加拿大广播公司引述的13页长起诉书内容，加拿大边境事务局官员被指在逮捕孟晚舟后非法没收了两架私人手机，一台平板电脑及一台手提电脑。官员将这些物品拿进办公室后，要求孟晚舟交出密码，并且“非法打开及游览了内容”，同时也搜查了她的行李，侵犯了她的隐私权。

对于孟晚舟的控告，加拿大边境事务局，皇家骑警和联邦政府尚未作出回应。

加拿大政府在同日批准推进孟晚舟的引渡程序，她自从去年12月1日乘坐国泰航空公司航班在前往墨西哥时于加拿大转机时被捕后，目前被保释在外，但不得离开温哥华。孟晚舟预计将在当地时间3月6日再度出庭，进行听审。