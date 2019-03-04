传加拿大皇家银行要求职员避免赴中国

彭博新闻社引述知情人士的话报导说，由于中国电信巨头华为的财务长孟晚舟去年在加拿大被捕，并因此造成两国关系紧张，加拿大皇家银行（RBC）最近要求其职员避免前往中国。

不愿具名的知情人士指出，总部设于多伦多的加拿大皇家银行特别要求加拿大境内的职员避免到中国出差，并且已经要求至少2名加拿大职员取消或延后赴中的行程。

目前尚不清楚这一措施将施行多久。自去年12月初加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的孟晚舟以来，中国政府已在其境内逮捕至少2名加拿大籍公民，理由都是他们涉嫌违反国家安全相关法律。

报导指出，加拿大皇家银行个别职员可自行决定其赴中行程是否必要，而部分负责中国项目的投资专员则已迳行出差。发言人表示，银行的作法遵循加国政府建议。除此之外，银行方面不愿多加评论。

一份日期为1月14日的通知显示，加拿大政府建议公民在中国保持“高度警戒”，因为北京当局可能“任意执行”当地法律。

去年12月起遭中国政府逮捕的加拿大公民包括前外交官康明凯（Michael Kovrig）和企业家斯帕沃尔（Michael Spavor）。北京当局声称，它欢迎所有外国人，但前提是他们必须尊重当地法律。