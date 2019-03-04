传中美接近达成贸易协议 美国或取消对华加征的关税

两位知情人士表示，美国和中国接近达成一项贸易协议，根据该协议，只要北京方面履行从加强知识产权保护到大量进口美国商品的一系列承诺，美国可能解除对中国加征的大部分或全部关税。

据彭博社引述知情人士的消息表示，北京方面在最近与美国进行的一系列谈判中已经明确表示，迅速取消对2000亿美元中国商品加征的关税是最终敲定任何协议的必要条件。知情人士以未获授权就此公开置评为由要求匿名。去年，美国最先对500亿美元（下同，677亿新元）中国产品加征关税，打响持续八个月的贸易战的第一枪。中国对此采取报复措施后，特朗普政府进而对前述2000亿美元中国商品加征关税。

知情人士说，剩余的阻塞点之一是关税是立即取消，还是在一段时间内取消，以便美国检视中国是否兑现其承诺。美国希望继续将关税威胁作为筹码，以确保中国不会违背协议，只有在北京全面落实协议内容时才会完全解除关税。

根据了解谈判情况的人士称，作为正在进行的谈判的一部分，美国要求中国不要对为了确保协议得以落实而采取的潜在美国关税措施实施报复，或在世界贸易组织提起申诉。

《华尔街日报》早些时候报道称，美国和中国接近敲定贸易协议。在贸易问题有突破迹象的提振下，人民币和澳元在亚洲交易时段早盘走高。

该报援引知情人士的话称，中国提出降低对美国农产品，化工产品，汽车和其他产品的关税。据一位知情人士透露，中国将向总部位于休斯顿的Cheniere Energy Inc.购买价值180亿美元的天然气。

作为协议的一部分，中国承诺加快推进取消对汽车合资企业外资所有权限制的时间表，并把进口汽车关税降至目前税率15%以下。

不过一位政府高层官员周日告诫，尚未就是否取消对华加征的关税作出决定。这位官员还表示，政府内部正在继续进行讨论，特朗普不太可能在接近达成协议前作出决定。

在上周的国会听证会上被问及是否协议会包含解除对华关税措施的问题时，目前牵头负责与中国进行谈判的鹰派人物莱特希泽仅表示，这是中方的愿望。

彭博新闻社上周五报道称，美国和中国接近敲定贸易协议，并表示白宫正着眼于最早在3月中旬安排总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平举行峰会。知情人士表示，3月初，习近平要出席中国一年一度的全国人大会议并进行其他外事出行活动，这使得签字仪式的计划变得复杂。

据《华尔街日报》报道，峰会可能会在3月27日左右召开。

特朗普和他的经济团队成员已经对达成协议的可能性表达了乐观预期。受全球两大经济体正在解决其贸易分歧、贸易摩擦没有进一步升级的迹象提振，美国股市从大萧条以来最糟糕的12月份反弹。

上周，特朗普以在达成协议方面取得进展为由，推迟了原定3月1日把中国进口商品关税税率从10%上调至25%的计划。

上周五， 特朗普表示，他要求北京方面立即取消对美国农产品的所有关税，以响应美国推迟提高对华关税的举措。

据一位知情人士透露，中国已提出在六年内将美国商品的购买额提高1.2万亿美元。该人士补充说，如果报复性关税仍然实施且其他贸易壁垒未被取消的话，北京方面将如何兑现这些购买承诺仍不明朗。根据美国的数据，2017年中国购买了1300亿美元的美国商品。

自去年以来，中美两国官员进行了几轮面对面的会谈，双方现在通过电话和视频会议定期联系，以敲定协议的细节。