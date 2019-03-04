张业遂：冷战思维处理全球化新问题没出路

（早报讯）本年度的中国全国人大会议今天上午举行首场新闻发布会，大会新闻发言人张业遂在回答美媒体有关中美对立对抗的提问时说，中美两国存在差异、分歧十分正常，但不必然导致对立对抗，用冷战的旧思维来处理全球化背景下的新问题没有出路。

美国CNN记者提问，美国华盛顿出现超越民主、共和两党党派斗争的共识，即不论经贸谈判的结果如何，美国都应当将中国视为一个战略威胁，很多美国高官、议员甚至专家说，美中之间在经贸、军事、安全、人权等各个领域都有越来越大的差异、分歧甚至对立对抗，并请问中国如何应对华盛顿对华立场政策日趋强劲的挑战？

张业遂回答，今年是中美建交40年来，中美关系总体上保持了稳定，同时取得了历史性的进展；两国关系保持稳定与发展，给两国人民带来了巨大的利益，同时也有利于促进世界的和平、稳定与发展。事实充分证明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方最好的选择。

他说，中国对美国的政策是一贯的、明确的。中国致力于同美国实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时将会坚定地捍卫自身的主权、安全和发展利益。两国在历史文化、社会制度、发展阶段方面确实有很多的不同，存在差异、分歧十分正常，但是这并不必然导致对立、对抗。应该看到，中美两国的利益已经深度地交织，一个冲突对抗的中美关系不符合任何一方的利益，另外，用冷战的旧思维来处理全球化背景下的新问题是肯定没有出路的。

他也说，中国对美国的政策是一贯的、明确的，中国致力于同美国实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时将会坚定地捍卫自身的主权、安全和发展利益。两国在历史文化、社会制度、发展阶段方面确实有很多的不同，存在差异、分歧十分正常，但是这并不必然导致对立、对抗。应该看到，中美两国的利益已经深度地交织，

“我认为一个冲突对抗的中美关系不符合任何一方的利益，另外，用冷战的旧思维来处理全球化背景下的新问题是肯定没有出路的。”

关于中美经贸问题，张业遂说，希望双方继续抓紧磋商，达成互利双赢的协议。双方认真落实两国元首去年12月在阿根廷达成的重要共识，在拓展合作的基础上管控好分歧，确保两国关系沿着正确的轨道向前发展。