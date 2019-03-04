张业遂：望朝美保持耐心谈下去

本年度的中国全国人大会议今天上午举行首场新闻发布会，大会新闻发言人张业遂在回答有关朝核问题的提问时说，朝美领导人河内会晤是建设性的，希望朝美双方保持耐心，沿着正确的方向谈下去，谈出新进展。中方将继续以自己的方式做出积极努力。

韩国广播电视台记者提问说，第二次朝美首脑会晤，双方未能达成协议，那么下一步要实现半岛无核化，最核心的问题是什么？解决这些问题，中国的作用是什么？

张业遂回答说，朝美领导人河内会晤没有发表成果文件，但是中方注意到双方都表示进行了深入沟通，而且双方都表明愿意继续进行对话，认为这次会晤是建设性的。

他说，朝鲜半岛问题非常复杂、敏感，解决起来不是一件容易的事，也不能期待通过一两次会晤就能够得到解决。而且随着谈判的深入，难免会遇到这样那样的困难。中方认为，关键是坚持政治解决的正确途径，坚持实现半岛无核化、建立半岛和平机制的正确方向。

他表示，朝鲜和美国是半岛问题的关键当事方，希望朝美双方坚定信念，保持耐心，沿着正确的方向谈下去，谈出新进展。维护半岛和平稳定符合各方的利益。中方致力于实现半岛无核化和建立半岛和平机制，并为此发挥了积极、建设性的作用。中方将继续以自己的方式做出积极的努力。