张业遂：中国国防费有限不威胁他国

（早报讯）中国全国人大会议今天上午举行首场新闻发布会，大会新闻发言人张业遂回答有关中国军费的提问时重申，中国的国防费完全是为了维护国家主权、安全和领土完整，不会对其他国家构成威胁。

美国彭博社记者提问，中国国防费不断上升，亚太地区一些国家认为这造成了威胁，日本等国家也对于中国军费的透明度问题表示了关切，“我想问一下今年中国国防费的增幅将是多少？中方将会如何回应外界对于缺乏透明度以及增加国防费背后考虑的一些关切？”

张业遂回答，中国保持国防费的合理适度增长是维护国家安全、适应中国特色军事变革的需要。纵向地看，从2016年起，中国的国防费从连续五年两位数增长降到了一位数；横向比较的话，2018年中国的国防费占国内生产总值的比例约为1.3%，而同期一些主要发达国家的国防费占国内生产总值的比例都在2%以上。

他说，一个国家是否对其他国家构成军事威胁，关键看这个国家的外交和国防政策，而不是看这个国家的国防费增加了多少。中国始终坚持走和平发展道路，实行防御性的国防政策。中国有限的国防费完全是为了维护国家的主权、安全和领土完整，不会对其他国家构成威胁。

不过，张业遂没有对中国军费增长数字给出具体答案。此前，全国人大的记者会都会透露出当年的军费增长数字，但近年以来，这个数字要到3月5日全国人大会议正式开幕时才公布。