张业遂：全国人大常委会历史上首次询问两高工作

本年度的中国全国人大会议今天上午举行首场新闻发布会，大会新闻发言人张业遂在回答有关人大监督工作的提问时说，十三届全国人大常委会不断加强和改进监督工作，取得积极成效，其中包括加强司法监督，全国人大常委会历史上首次对“两高”工作开展了专题询问。

中央广播电视总台、央视记者提问说，人大除了立法之外还有一项重要的使命就是监督，社会各界和广大群众也对人大的监督工作有非常多的期待。过去这一年也是十三届全国人大及其常委会的开局之年，请问发言人如何评价十三届全国人大及其常委会在开局之年的监督工作？

据新华社报道，张业遂表示，监督权是宪法法律赋予国家权力机关的一项重要职权。十三届全国人大常委会依法履行监督职责，不断加强和改进监督工作，取得了积极的成效。这些积极的成效主要体现在三个方面：

第一个方面，推动落实中央重大决策部署，助力打好三大攻坚战。比如，组织开展了大气污染防治法、海洋环境保护法执法检查，安排听取审议了四个环境保护方面的报告。比如，围绕脱贫攻坚工作安排了专题调研，并听取审议专题调研报告。再比如，听取审议了国务院关于加强国有资产管理情况的报告，围绕地方政府债务情况开展了专题调研。

第二个方面，坚持问题导向，努力增强监督的实效。去年开展的大气污染防治法执法检查，敢于动真碰硬，开展随机抽查；召开五级人大代表和群众代表、专家学者的座谈会；推动政府部门和企业负责人学法、用法、普法。执法检查报告不掩饰问题，列举了一批抽查发现的典型案件。还专门加开一次常委会会议，听取审议执法检查报告，对执法检查中发现的涉及22家企业的38个问题点名曝光，使执法检查的监督实效得到有效增强。

第三个方面的工作是加强司法监督。全国人大常委会历史上首次对“两高”工作开展了专题询问，这是支持和保障司法改革、促进司法公正的一项具体举措，也是常委会开展监督工作的一次积极探索和实践创新。