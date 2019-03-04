首个AI合成女主播开始“上班”

全球首位AI合成女主播昨天正式“上班”。新华社联合搜狗公司近日在北京发布全新升级的站立式AI合成主播，并推出全球首个AI合成女主播。这是继去年双方联合发布全球首个合成新闻主播以来，人工智能与新闻采编深度融合的最新突破性成果。此次AI合成主播的升级版和新品发布，再次引发全球媒体圈的关注，印度、阿联酋、约旦、俄罗斯、英国、美国等海外媒体都进行了大篇幅报道。

印度媒体DaytodayGK称，除了嘴唇动作稍显僵硬外，“她”几乎可以以假乱真。阿联酋媒体The National报道称，这也许是世界各地记者都不愿报道的新闻，中国刚刚发布的另一名AI主播，可能将偷走我们的工作，这虽然称不上灾难性消息，但仍然可能会让那些报道此事的人感到不安。约旦媒体AI Bawaba称，近年来，中国已成为全球领先的人工智能发展中心之一。美国财经新闻网站Quartz称，中国在淘汰传统记者的路上又迈出了一大步。

新华社称，每一位AI合成主播都可以“每天24小时在其官方网站和各种社交媒体平台上工作，从而减少新闻生产成本、提高生产效率”。

作为新华社的新员工，AI合成主播上线后立即投入到新闻报道中并实现量产，目前已播报新闻3400余条，累计时长达10000多分钟，参与了包括第五届世界互联网大会、首届进博会等重要报道，是助力新华社新闻生产的新生力量。据AI合成主播项目负责人齐慧杰介绍，此次升级在声音和图像两大引擎上有了较大的优化和突破，用户的新闻视听体验也进一步增强。

而新华社《参考消息》援引“今日俄罗斯”电视台网站报道称，虽然AI合成主播经过一系列升级，更加栩栩如生，但对机器人革命感到担忧的记者可以安心，因为AI合成主播仍然需要真人作者和编辑提供播报的内容。