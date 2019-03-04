张业遂谈华为事件：美方拿国家情报法说事是双重标准

中国全国人大二次会议大会发言人张业遂今天（4日）在新闻发布会上说，中国《国家情报法》不是要侵害他国利益，并称一些美国官员拿国家情报法说事，渲染特定中国企业产品存在安全风险是“以政治手段干预经济行为”，是典型的双重标准。

张业遂是在回答《中国日报》记者提出关于美国对华为的担忧，要求一些欧洲国家停止与华为合作，以及有关《国家情报法》的询问时，做出上述回应。

张业遂说，《国家情报法》主要目的是加强和保障中国的国家情报工作，维护中国的国家安全和利益，不是为了侵害他国的安全利益。以立法形式维护国家安全是国际通行做法，包括美欧在内的各国均有类似的法律或规定。那么在这部法律的立法过程中，中国也借鉴了有关国家的实践。

张业遂说，《国家情报法》不仅规定了组织和公民依法支持、协助和配合国家情报工作的义务，同时也规定了国家情报工作应当依法进行、尊重和保障人权、维护个人和组织合法权益的义务。中国的其他法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和隐私权利等也作了许多规定，这些规定都适用于国家情报工作。他要求对这一点应该全面准确地解读，不应该断章取义。

张业遂称，中国一贯鼓励和倡导企业在海外经营中严格遵守当地的法律法规，从来没有，也不会要求中国企业从事违反当地法律法规的活动。

至于一些美国官员拿国家情报法说事，渲染特定中国企业产品存在安全风险，张业遂回应时称这是“以政治手段干预经济行为”，违反世贸组织规则，干扰公平竞争的国际市场秩序，是典型的双重标准，既不公正，也不道德。

张业遂也说，中国政府已多次表达严正立场，当局希望有关国家恪守公平竞争的市场原则，为中国企业投资经营提供公正、非歧视的营商环境。