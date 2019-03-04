法学专家：孟晚舟起诉加政府是正常做法

（早报讯）华为首席财务官孟晚舟的律师团队入禀加拿大法院，状告加拿大政府逮捕孟晚舟时违反该国宪章并侵犯其权利。受访学者指出，上述起诉旨在维护孟晚舟的正当权益，在西方是很正常的做法。

孟晚舟律师团队上周五（1日）于不列颠哥伦比亚省最高法院，对加拿大边境事务局（CBSA）及加拿大皇家骑警和联邦政府提出民事诉讼。据加媒报道，孟晚舟团队指控CBSA官员及皇家骑警警员“故意且有预谋”地从孟晚舟身上汲取证据，违反加拿大权利与自由宪章，“严重侵犯她的宪法权利”。

加方也被指控，虽有立即逮捕孟晚舟的拘捕令，但却在她过境温哥华时伪装为例行边境检查延迟拘留，目的是从她身上汲取证据。

孟晚舟团队并揭露孟晚舟在未获解释及通知律师的情况下被当局拘留三小时，让她感到“精神压力，焦虑及被剥夺自由。”孟晚舟因此以“公职人员过失及非法禁锢”（misfeasance in public office and false imprisonment）起诉加拿大政府要求赔偿。

据加拿大广播公司引述的13页长起诉书内容，加拿大边境事务局官员被指在逮捕孟晚舟后非法没收了两架私人手机，一台平板电脑及一台手提电脑。官员将这些物品拿进办公室后，要求孟晚舟交出密码，并且“非法打开及游览了内容”，同时也搜查了她的行李，侵犯了她的隐私权。

CBSA、皇家骑警和联邦政府尚未回应上述指控。华为今天（4日）回应时仅称，目前不做进一步评论。

新加坡国立大学法学院副教授王江雨今早接受《联合早报》采访时指出，孟晚舟和其律师团体，主要是想借此控诉体现加拿大政府在逮捕她的过程中有很多不规范、不得当的行为，并将它们指出来。

他说：“其实在西方这种事情多的是，你警方、政府有什么不规范的行为，那我去起诉，就是正当维护自己权利的很正常的表现。”

“加拿大不是自称对人权保护很好的国家吗？那么你这种不给当事人足够的及时通知，刚开始又以正常海关检查借口为伪装，其实试图对她进行诱供，试图诱使她泄露一些信息，这些都是不符合一些正当程序原则。”

至于加拿大政府是否真的涉嫌违法，王江雨说，这还是要由法院来判定。他也指出，孟晚舟此举应与中美贸易战没有什么特别直接的关联。

孟晚舟律师团队起诉加拿大政府的同日，加方批准了推进孟晚舟的引渡程序。

孟晚舟自从去年12月1日前往墨西哥时于加拿大转机时被捕后，目前被保释，但不得离开温哥华。她预计将在当地时间3月6日再度出庭，接受听审。（《联合早报》王纬温报道）