明早高峰北京多条环路采取临时交通管制

据北京市公安局公安交通管理局微信消息，明天（5日）是周二，机动车尾号限行2和7，受早间上学、通勤、医院就诊等因素影响，预计7时30分至8时30分前后，北部地区和东南部地区交通压力大。

《新京报》报道，周二早高峰及上午时段，北五环东段、京密路、机场高速、东二环全线、京沪高速、东南五环、东南三环、华威南路、西五环、阜石路、西四环、中关村大街、学院南路、大柳树路、车公庄大街、西直门北大街、西二环北段、前三门大街、长安街及其延长线等道路，将会分时分段采取临时交通管理措施。

建议市民群众出行前及时关注交管部门发布的实时路况，尽量避开上述区域道路，提前选择外围道路通行，可以适时绕行北四环、鼓楼外大街、东四环、西大望路、姚家园路、朝阳北路、朝阳路、朝阜路、通惠河北路、广渠路、两广大街、榴乡路、莲石路、阜成路、蓝靛厂南路等相邻道路。

交管部门提醒：出行前，广大市民朋友可以通过电台、室外显示屏、导航以及“北京交警”官方微博等渠道及时了解掌握交管部门发布的最新交通出行信息，尽量选择乘坐公共交通工具出行，驾车出行时遇有临时交通管理措施路段请服从执勤交警指挥，合理安排出行计划，选择好绕行路线，错峰出行、文明出行、绿色出行。